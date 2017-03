Dødsbrann-rettssaken starter igjen etter påske

Saken oppdateres.

Etter andre dag av straffesaken mot Trondheim Bil-demontering og daglig leder Belinda Skibnes Ramberg i forrige uke, besluttet Sør-Trøndelag tingrett å stoppe hovedforhandlingen. Dommerne mente at saken ikke var godt nok opplyst , og ville at det skulle oppnevnes en brannteknisk ekspert før saken kunne fortsette.

Ingen pålegg

Beslutningen ble gjort etter at Arbeidstilsynet og én branninspektør tidligere på dagen hadde avgitt forklaring for retten.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg. Det gjorde heller ikke brannvesenet etter at en inspektør ved Gauldal brann- og redningstjeneste hadde inspiserte stedet fire måneder før brannen.

Brannen startet i et tankrom etter at en av tankene falt ned og forårsaket en større bensinlekkasje. Under vitneførselen kom det imidlertid frem av verken Arbeidstilsynet eller brannvesenet hadde undersøkt tankanlegget da de besøkte bedriften.

Starter 20. april

- Det er nå sendt inn en begjæring om at det oppnevnes en ny sakkyndig, sier politiadvokat Aage Sliper Midling ved Trøndelag politidistrikt.

- Hva er det ønskelig at denne sakkyndige skal gjøre?

- Vurdere brannsikkerheten ved tankanlegget som var laget ved bedriften og om dette var egnet til formålet, sier Midling.

Politiadvokaten opplyser at straffesaken er planlagt å fortsette igjen 20. april. Dagen etter blir det trolig prosedyrer, men om tiden ikke strekker til, har man også satt av 24. april for sikkerhets skyld. Saken kommer dermed opp igjen mye raskere enn aktørene i retten så for seg tirsdag i forrige uke. Da ble det nemlig antydet at det kunne bli høst før retten ble satt igjen.

Nektet straffskyld

- Saken fortsetter bare der vi slapp, forklarer Midling.

- Er det gjort noen endringer i tiltale og forelegg som følge av det som skjedde i retten i forrige uke?

- Nei, det er ingen endringer, sier Midling.

En mann døde og to ble alvorlig brannskadd etter den eksplosjonsartede brannen ved Trondheim Bil-demontering 26. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener at bedriften er skyldig i brudd på arbeidsmiljøloven samt brann- og eksplosjonsvernloven. På grunn av dette har bilopphuggeriet fått et forelegg på en million kroner. Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten. Skibnes Ramberg er i tillegg tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Hun nektet straffskyld under rettssakens dag én.