Folket vil fjerne den nye brannstasjonen på Siholmen

Saken oppdateres.

«Stopp vandalismen på Siholmen» heter en underskriftskampanje som så langt har fått godt over 800 underskrifter. Hans Anton Grønskag, en av initiativtagerne bak kampanjen, er sikker på å ha tusen navn til onsdag. Da leveres listene med navn til kommunestyret, som en protest mot den nye brannstasjonen som er i ferd med å reise seg på Siholmen på Sistranda.

Se navnene på flere av dem som har skrevet under hos Hitra-Frøya

- Siholmen er et gammelt handelssted, som har vært vakkert all sin dag. Folket her elsker stedet med all sin sjarm, men så kommer plutselig denne klossen av en brannstasjon midt i bryggrekka, sier Grønskag som ikke er nådig i sin kritikk av det nye bygget.

- Det er rett og slett snakk om en stor brun kloss. Den bryter med bryggrekka og den skygger for utsikten, sier Grønskag.

Trønderske tettsteder er sørgelige saker, det mener Trygve Lundemo som er kommentator i Adresseavisen. Han spør om Melhus kan bli et hyggelig sted.

Vil flytte stasjonen

Innbyggerne som har skrevet under på underskriftskampanjen mener brannstasjonen, som snart er ferdigbygd, må flyttes.

- Brannstasjonen skulle ha ligget på den andre siden, på Melkstaden ved Sistranda, som er et industriområde. Der hadde klossen passet inn, men ikke på idylliske Siholmen. Vårt krav nå er at den må bort, sier Grønskag. Han er enig i at de er litt sent ute, ettersom brannstasjonen snart står ferdig, men han mener det fortsatt er mulig å snu i denne saken.

- Dette er også en kritikk av saksbehandlingen. Alle trodde den nye brannstasjonen skulle ligge på industriområdet, den ble tegnet for å passe der. Så kom det et forslag i siste liten som isteden legger den på Siholmen. Dette ble vedtatt, men uten at bygget ble endret. Dette er en hån mot kulturarven og kulturlandskapet vårt, sier Grønskag som selv vil møte opp på kommunestyremøtet onsdag.

LES OGSÅ: Drapstrusler mot Frøya kommune etter søppelsamling

Beklager bygging

Ordfører på Frøya, Berit Flåmo, forstår kritikken.

- Ja, den nye brannstasjonen passer ikke inn, arkitektonisk ble dette feil og vi er i dialog med byggherren om dette. De som står bak underskriftskampanjen er velkomne til å levere sin lister, sier Flåmo.

Saken om brannstasjonen står ikke på sakskartet når kommunestyret møtes onsdag, men ordføreren sier den nok blir tema likevel.

- Men det var også kommunestyret som vedtok bygging av den nye brannstasjonen?

- Ja, men vi hadde ikke nok fokus på arkitekturen. Vi var mest opptatt av geografisk plassering, men nå ser vi at dette ble helt feil. Vi så tegningen av hvordan det ville bli, men skjønte nok ikke at det skulle bli slik det har blitt likevel. Det er bare å beklage at vi ikke var med obs på utseendet. Vanligvis er vi veldig opptatt av hvordan det blir seende ut rundt oss, så det er rart vi ikke fanget opp dette, sier Flåmo.

Ordføreren kan likevel ikke love en flytting av brannstasjonen.

- Nå skal vi vurdere saken og snakke med byggherren. Jeg ha ennå ikke tatt stilling til verken det ene eller det andre, sier Flåmo.