Kø på E6 mellom Trondheim og Stjørdal

Saken oppdateres.

Flere bilister melder om at det har vært kø på E6 ut av Trondheim mot Stjørdal mandag ettermiddag. Samtidig har Statens vegvesen gjennomført en kjennemerkekontroll på kontrollstasjonen i Malvik i nordgående løp.

- Litt kø vil det alltid bli i forbindelse med en slik kontroll, sier Jan Ivar Moen. Han er fagleder for utekontroll i Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag. Men veivesenet har ikke fått meldinger om kø. Alle bilene som har passert, er kontrollert av et kamera for å sjekke kjennemerket og om det er begjært avskilting.

- I tillegg gjennomfører vi dokument- og teknisk kontroll, sier Moen.