Saken oppdateres.

- Det er rolig nå. Vannstanden i elva er såpass lav nå at det er rolig. Vi håper været stabiliserer seg slik at vi ikke får en ny runde, sier Tore Halland til Adresseavisen tirsdag kveld.

Mandag ettermiddag opplevde han – på få timer - at elva Ila ved campingplassen i Rennebu gikk over sine bredder. En 500 meter lang ispropp sørget for at vannet strømmet innover campingplassen.

LES OGSÅ: Her smeltet det over 40 centimeter snø på 48 timer

Nye hytter

Åtte hytter ble vannskadet, og seks personer ble flyttet over til andre hytter.

- Hyttene må ha nytt gulv og isolasjon. Det er synd fordi alle hyttene er ganske nye, sier Halland.

- Hvordan opplevde du ettermiddagen i går?

- Jeg ble veldig bekymret da vannet kom sigende inn. Men jeg prøvde å lage en gate slik at vannet gikk forbi hyttene, og heldigvis gikk det ikke verre. Det skjedde fort, og det var noen nervøse timer, sier han, og innrømmer at det ikke ble mange timer søvn natt til tirsdag.

LES OGSÅ: Nå stuper temperaturen

Proppen er ikke borte

Hva skadene vil beløpe seg til er han usikker på, men han er klar på at det sikkert tar en måned før alle hyttene er klare til bruk igjen.

- Vi er i alle fall klare til storinnrykket i ferien, sier han.

- Nå er det rolig sier du, men hva tenker du om de neste dagene?

- Værmeldingen viser ikke mye nedbør, og det er bra. Men proppen er ikke borte, så vi vet jo ikke, sier han.

- Er det mulig å gardere seg mot at dette skjer igjen?

- Det er et godt spørsmål som jeg ikke har svar på. Det er veldig store krefter som slår inn, så det er ikke lett. Vi må bare se videre på det om det er noe vi kan gjøre.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter