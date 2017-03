Saken oppdateres.

Nødetater rykket ut til bil som havnet utenfor veien. Ulykken skjedde i Vådanveien, på vei opp mot Lian, ifølge 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Senere meldte politiet at det ikke var noen personskade og kun små materielle skader, men at det blir opprettet sak på forholdet og at førerkortet tas i beslag.

- Det er ut fra omstendighetene rundt utforkjøringen. Det er ingen mistanke om rus, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Sør-Trøndelag politidistrikt.