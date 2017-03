Snøfallet berger påska for alpinanleggene

Saken oppdateres.

Sist uke lavet snøen ned i anlegget i Meråker. Det stoppet ikke før det lå 70 cm i øvre del i anlegget. Målestaven ved siden av toppheisen viste 160 cm lørdag formiddag.

Selv om mildværet søndag og mandag tæret på snøen er det likevel gode snøforhold.

- Dette ligger an til å bli den beste sesongen på flere år. Det ser veldig bra ut, sier Arne Magnus Størseth.

Måtte grave ut heisen

Han og de andre ansatte måtte i helgen fjerne de verste hengene og nærmest grave ut toppheisen før de kunne åpne. Fokksnø fylte heistraseen helt.

- Det vi har fått nå sikrer oss ut sesongen og sørger for at vi har snø i påska. Det er bra. De siste årene har påska vært sånn at vi har hatt liten omsetning på den. I år ser det bra ut. Påsken er i realiteten det som avgjør om vi får et bra resultat eller ikke, sier Størseth.

Et overskudd skal eventuelt brukes til investeringer i anlegget. Det vil være viktig etter to år med svake resultater.

Slik er forholdene i noen andre midtnorske alpinanlegg:

Fungerende daglig leder ved Oppdal Skisenter , Arnt Gulaker, forteller at de fikk bra med snø de siste to ukene, men at det tinte mye snø i helgen.

- Per nå er det gode forhold, men vi er spente på påsken. Vi skal klare å få til bra forhold i påsken, men det kan bli problemer med forbindelsen mellom ulike deler av anlegget. Vi gjør så godt vi kan for å få det til, sier han.

Driftsleder Per Eyvind Tellungen ved Vassfjellet skisenter forteller at mildværet i helgen ga nærmest «påskeslush». Anlegget vil være tre hverdager i uka og i helgene frem mot påske.

- Vi har hatt vanvittig med nedbør i det siste. Vi fikk 25 cm snø sist uke det er bra. Vi har en bra kunstsnøsåle i løypene, så der vil det være bra til over påsken, men usikkerheten er om det vil være åpent øverst på fjellet, sier han.

I Tydal håper driftssjef Christopher Lunden i Tydal skisenter på at kaldt vær den nærmeste tiden skal sikre forholdene.

- Vi har snø, men må si vi er spente på påska. Vi tror vi klarer oss greit. Under snøfallet forrige helg flyttet vi snø og bygde opp sålen i løypene, sier han.

Daglig leder for Ålen skisenter , Håvard Sørdal, er enda mer optimistisk.

- Det ser bra ut nå. Vi har en bra såle og brukbart med snø. Kunstsnø nederst sikrer oss. Vi berger over påska, sier han.

I Grong forteller daglig leder ved Grong skisenter , Ola Seem, om gode forhold. Det vil vare når de får kaldere vær denne uken.

- Det var veldig bra før helgen. Vi fikk en meter snø på toppen og en halvmeter lenger nede i anlegget. Det har vært mildt nå, men det er slettes ingen krise. Det er bra med snø i anlegget, sier Seem.

Målestaven i Lierne skisenter viste mandag 85 cm. Da hadde mildværet i helgen redusert snødybden med 25 cm, forteller daglig leder Johnny Holand. Han er ikke bekymret for forholdene frem til påsken.

