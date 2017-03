Disse veiene mener folk er aller dårligst

Saken oppdateres.

Omlag 800 personer har meldt inn om dårlig veistandard på vårt interaktive kart. (Se over.)

Engasjementet er stort, og vi har fått meldinger om alt fra E6 til fylkesveier og boliggater og bygdeveier over hele Midt-Norge.

Noen strekninger og områder peker seg ut med ekstra mange klager. Her er et utvalg av veiene som vi så langt har fått flest tilbakemeldinger om i serien «Dårlige veier i Midt-Norge».

Fylkesvei 30 Støren - Røros

- Hele strekningen trenger ny asfalt. Mange hull. Vi ødela to dekk og felg her sist høst. Veien er enda dårligere nå, et halvår etter, skriver en innsender.

Fylkesvei 755 mellom Vanvikan og Leksvik

- Mye hull og krakelering av asfalt. Har selv punktert dekk to ganger de siste årene på grunn av store farlige hull i veibanen, skriver en bruker.

- Høl, høl og atter høl, skriver en annen.

Ervikveien, Ørland:

Veien er i oppløsning. Ikke bare om våren, men hele året, mener en bruker.

Fylkesvei 714, Hellesvik, Frøya

- Kombinasjonen smal vei, ekstremt dype spor, ødelagt veiskulder gjør denne veien meget trafikkfarlig, spesielt for myke trafikanter, mener en leser.

- Veien er skikkelig sporete, asfalten er borte på enkelte plasser, ned til grusen. Revner i asfalten flere plasser, og veien er smal, busser passerer med millimeterklaring. Veien har sunket flere steder. Biler blir ødelagt av å kjøre på veien. Det er trafikkfarlig, spesielt Hellesvikbakken, mener en annen.

Fylkesvei 65 Surnadal - Storås - Svorkmo

- Vegen er no i så dårleg stand at nedsatt fartsgrense bør vurderast. Mykje tungtrafikk, mener en innsender.

Fylkesvei 705, Tydal

- Mye humper og telehiv, dype spor, sprukken asfalt, ekstremt ille i vinter, trafikkfarlig. Forsømt strekning etter at 705 ble gjennomfartsåre mot Røros, er en av de mange tilbakemeldingene på veien.

Fylkesvei 926- Brøttem

- Svært dårlig, knapt kjørbar, maks hastighet 30 km/t. Forholdsvis rimelig å gjøre noe med; bra byggegrunn (selvdrenerende morene) Vegen burde egentlig vært stengt, mener en.

I Trondheim er veiene Østre Rosten og Tyholtveien, samt veiene rundt disse, ofte nevnt.

Drosjeeiere hevder de fikk felger og dekk ødelagt på Østre Rosten

- Veldig mange hull fra rundkjøringen på Sandmoen og til avkjørslen til Tillerringen, skriver en bruker om Østre Rosten.

- Elendig veidekke med humper, sprekker og hull, skriver en leser om Tyholtveien.

