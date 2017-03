- Regjeringen svekker naturinteressene

Saken oppdateres.

Denne uken gjentok Høyres Torhild Aarbergsbotten det hun skrev i et leserinnlegg i 2013, at «De rødgrønne i Ørland mener tydeligvis at fugler er viktigere enn næring i Ørland». Nå svarer de rødgrønne.

Tidligere leder av Naturvernforbundet og stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken, sier at han ble lettere sjokkert da han leste Aabergsbotten uttalelse til Adresseavisen om at fuglene «kan flytte seg noen meter» når Brekstadbukta fylles igjen.

"Fuglene må selv ta ansvar"

- Da regjeringen i fjor opphevet vernet av et fuglereservat for å bygge ny E6 ved Hamar, og i stedet opprettet et nytt verneområde over hundre kilometer unna, fleipet klima- og miljøminister Vidar Helgesen med det i VG. Han sa «Jeg har sagt det internt i departementet: Noe ansvar må fuglene ta selv. Vi kan ikke sy puter under vingene deres». Torhild Aarbergsbotten sier i fullt alvor at fuglene bare kan flytte på seg. Hun tar spøken til nye høyder. Det er utrolig, sier Haltbrekken.

- Skryter av å tillate utbygging

- Godkjennelsen av utfyllingen i Brekstadfjæra er en enkeltsak. Hva baserer du påstanden om at regjeringen ikke prioriterer naturen på?

- I oversikten over arealplansaker der det er kommet innsigelser fra andre statlige og regionale organ, skryter regjeringen av å ha tatt til følge adskillig færre innsigelser enn den forrige rødgrønne regjeringen. En gjennomgang gjort av miljøorganisasjonen Sabima, viser at de fleste sakene der innsigelsene ikke er tatt til følge, gjelder naturmangfold og jordvern.

I Brekstadfjæra-saken hadde Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved miljøverndirektøren innsigelser. Det er avgjørelsen på denne innsigelsen som kom sist fredag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Tidligere hadde miljødepartementet ansvaret i slike saker. Etter at den nye regjeringen overførte ansvaret til kommunaldepartementet i 2013, har naturinteressene blitt svekket. Men det er regjeringen som helhet som ikke prioriterer miljøinteressene, så det er godt mulig at resultatet hadde blitt det samme enten ansvaret var Vidar Helgesens eller Jan Tore Sanners, sier Haltbrekken.

- Har ikke mer våtmark å ofre

Tommy Reinås, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag fylke, karakteriserer Aarbergbottens uttalelse om fuglene som kunnskapsløst.

- Når man vekter hensynet til næring foran ansvaret for å ivareta vår felles naturarv, har man misforstått samfunnsrollen.

- Vår felles natur har mistet mer enn 50 prosent av dyrelivet i løpet av de siste 40 årene. På 30 år har hele 421 millioner fugler forsvunnet fra Europa. Våtmarker forringes fortsatt i et høyere tempo enn noe annet økosystem. Vi har ikke mer våtmark å ofre, og dette må storting, regjering og lokalpolitikere ta inn over seg, sier Reinås.

- Stadig flere våtmarksområder, fjærer, strandsoner og elvedeltaer forsvinner, og verdien av arealet som er igjen øker proporsjonalt med nedbyggingen. Det er ikke slik at fuglene bare kan finne et nytt område. Fjærer som i Brekstadbukta er som supermarkeder for fuglene, sier Reinås.

Kampflybasen øker plassbehovet

I sin avgjørelse legger kommunaldepartementet vekt på etableringen av kampflybasen, og den økte aktiviteten og befolkningsveksten som forventes som følge av det. Det vises forståelse for at Ørland kommunes argument om behov for mer næringsareal for å tiltrekke seg nye virksomheter og innbyggere.

- Baklengs inn i framtiden

Reinås mener derimot Ørland-politikerne går baklengs inn i framtiden.

- Andre europeiske land bruker millioner på å restaurere og få tilbake våtmarksområder. Det er trist å se at de som styrer på Ørlandet ikke klarer å håndtere veksten i kommunen bedre. I stedet for å ødelegge Brekstadfjæra, burde den blitt vernet som naturreservat og innlemmet i Ramsarområdet Ørland våtmarkssystem.