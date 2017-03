Varsler nye kutt i NRK Midt

Saken oppdateres.

Beskjeden fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Gjellan er klar: Budsjettet må kuttes med opp til ti millioner kroner. I tillegg må ti ansatte gå.

- Vi er nå inne i en prosess. Vi har gått åpent ut med tilbud om sluttpakker, og håper å komme i mål med frivillighet. De ansatte har fått frist til over påske med å ta stilling til tilbudet om sluttpakke, sier Gjellan.

Kutt i NRK Midt

Sigrid Gjellan er en av fem regionredaktører i Distriktsdivisjonen. NRK Midt består av NRK Trøndelag, NRK Hedmark Oppland og NRK Møre og Romsdal. Regionen har tre distriktskontor.

- Det er ikke bare vi som må kutte i antallet stillinger. Dette er resultatet av en større prosess, men siden vi er den største av NRKs regioner er det også naturlig at vi har de største kuttene, sier Gjellan, som legger til at hvis de ikke kommer i land med de økonomiske utfordringene som kreves, kan resultatet bli at flere må gå.

- Det er for tidlig å si hva sluttresultatet vil bli. Vi vet mer over påske, sier hun.

Ikke dramatisk

Det er kun to år siden sist NRK Trøndelag måtte kutte i antallet stillinger. Også da ble staben kuttet med ti, men kun fordelt på Tyholt og Steinkjer.

- Hvordan er stemningen internt?

- Inntrykket mitt er at de er realistiske folk. Men noe uro blir det jo.

- Vil dette bety endringer i det redaksjonelle tilbudet?

- Vi forsøker å unngå at tilbudet til publikum rammes, sier Gjellan.

Frykter tøffere turnus

Klubbleder Grete Thobroe i NRKJ frykter at nye kutt vil bety en innføring av enda tøffere turnuser.

- Nye kutt betyr at ledelsen må bestemme hva vi skal gjøre mindre av. De kan ikke øke arbeidsmengden ytterligere nå.

Thobroe viser i tillegg til at NRK Trøndelag og nå NRK Midt dekker et stort geografisk område, med store avstander.

- Grunnen til at vi er mange ansatte skyldes at vi frivillig gikk med på en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag for 15 år siden, noe andre regioner takket nei til. Nå rammes vi fordi vi er store, og det er dypt urettferdig.

Klubblederen viser til at ledelsen ved tidligere nedbemanningsprosesser har vist forståelse for geografien, men ikke nå.

Avventende

Hun er avventende til den videre prosessen.

- Ledelsen mener vi skal komme gjennom dette ved hjelp av frivillige løsninger. Hvis det ikke skjer, vil dette bli svært ubehagelig, sier hun.

Thobroe er overrasket over at det kom en ny nedbemanningsrunde som rammer distriktskontorene så raskt.

- NRK bør vurdere om det er andre kutt de kan gjøre enn å skjære ned tilbudet ved distriktskontorene. Det går ut over samfunnsoppdraget og journalistikken når det skjæres ned til beinet her, sier hun.