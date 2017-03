Stadig flere melder fra om dyremishandling og mangel på tilsyn

Saken oppdateres.

Mattilsynet Region Midt fikk i 2016 inn 1177 meldinger fra folk som var bekymret for at dyr ikke hadde det bra. Det er over hundre meldinger mer enn året før.

- Vi har en varslingsknapp på våre nettsider som fungerer godt. Der kan hvem som helst sende inn sine observasjoner og mistanker. Terskelen for å melde fra på denne måten er lavere, tror Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver i Mattilsynet region Midt.

Vold og mangel på tilsyn

Bekymringsmeldinger som går igjen handler om katte- og hundehold som har gått over styr. Det kommer også meldinger om mistanke om voldsbruk mot kjæledyr, eller at dyreholdere har reist på ferie og overlatt kjæledyr alene med mangelfullt tilsyn.

- Alle meldinger blir behandlet av oss. Vi sjekker om dyreholder finnes i våre arkiver fra før og vi sjekker gjerne også melderens eventuelle historikk. Hvis vi har grunn til å tro at det ligger noe i bekymringen reiser vi ut på tilsyn. Om vi varsler dyreholder eller ikke i forkant av inspeksjonen varierer, forklarer Schei-Berg.

- Når skal man melde fra?

- Hvis man har grunn til å tro at dyr lider, eller står i fare for å lide, bør man melde fra. Mange registrerer dårlig dyrevelferd, men unnlater å melde fra fordi de tror noen andre gjør det. Slik bør man ikke tenke.

Aktører i landbruket må si ifra

I landbruket kan det imidlertid være vanskelig for folk flest å registrere om noe er galt.

- Her er veterinærer, rådgivere i landbrukets organisasjoner, bondelagsrepresentanter og tankbilsjåfører eksempler på aktører som kan registrere uregelmessigheter og som bør melde fra, sier Schei-Berg.

Dyreeier alltid ansvarlig

I hele landet ble det i 2016 utført tilsyn i 10 521 dyrehold. 3299 av disse avslørte brudd på dyrevelferdsloven. I Midt-Norge ble det utført 2307 dyrevelferdsinspeksjoner. Det er 300 flere enn året før.

- Dyreeiere som står bak alvorlig vanskjøtsel eller mishandling av dyrene sine blir gjerne anmeldt til politiet. Det hender også at noen får forbud mot å holde dyr eller forbud mot å drive med bestemte aktiviteter med dyr. Det er et stort ansvar å eie et dyr. Det er alltid, uten unntak, den som eier dyret som er ansvarlig for at dyret blir behandlet med omsorg og respekt, ut fra dyrets egenart, presiserer Schei-Berg.

