«Vi må stå sammen som gjess», sa Anda

– innføring av et nytt obligatorisk språkfag for 10-åringer (5. klasse)

– to- eller tredeling av foreldrepermisjonen

* Landsmøtet skal vedta nytt partiprogram for perioden 2017 til 2021

* Økt adgang for asylsøkere til å jobbe, gjøre familieinnvandring lettere, samt åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS.

* Et mindretall i programkomiteen åpner også for å skattlegge primærboliger. Komiteen vil kutte kraftig i formuesskatten, og samtidig utrede mulighet for jobbskattefradrag, ha lavere skatt på arbeid og nye modeller for arveavgift.

* Behovsprøvd barnetrygd og innføring av gratis barnehage og SFO. Venstre vil øke pappapermisjonen, men strides om det skal være en to- eller tredeling av permisjonstida.

Saken oppdateres.

- Det som kjennetegner gjess er at de flyr i flokk og at de hjelper hverandre på vei opp og fram. Fram til valget trenger vi en slik flokk. Landsmøtet må sørge for at vi blir den flokken.

Gunnes: - Ap dummer seg ut med skattemilliardene sine

Første gang siden 85'

Fungerende fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, Torgeir Anda, snakket om gjess og fikk frem smilet hos de vel 250 landsmøtedelegatene. Han fikk tre minutter under den generelle politiske debatten, men brukte nærmere fire da han for første gang siden 1985 var på et landsmøte i Venstre.

- Det er herlig å være tilbake, sa han.

Anda har blant annet vært journalist i Dagens Næringsliv, kommunikasjonsdirektør i Det norske, og er nå senior rådgiver og daglig leder Anda kommunikasjon as.

Trine Skei Grande tar selvkritikk

Gjenreisingskommisjon

I talen snakket han om den gang for 31 år siden hvor han var medlem i gjenreisings-kommisjonen etter at Venstre for første gang i historien falt ut av Stortinget.

- Jeg er overbevist om at vi ikke trenger en slik kommisjon igjen. Det skal dette møtet vise, sa han.

Og ramset opp flere lærepunkter fra den gang:

Venstre må ikke være et en-saks-parti. Vi må ha bredde i vår politikk, som sosialt og liberalt parti. Og som et realistisk næringslivsparti.

Vi må ikke flørte med Arbeiderpartiet. Venstre er et borgerlig parti.

Vi må snakke slik at folk forstår oss.

Vi må si mer ja enn nei.

- Våre velgere liker ikke bråk og støy, som de har fått for mye av i det siste. Vi må snakke slik at alle forstår vårt budskap, og snakke mest om saker som angår mange, sa han.

Samling i bunn

Og for å få de fem prosentene, eller mer som Anda håper på, mener han at Venstre må snakke så halvparten blir berørt på en positiv måte.

De siste dagene har vært preget av intern uro i Venstre, og det ble sterke reaksjoner på Grandes utspill om å tvinge Frp ut av regjering. Abid Raja og flere med han kritiserte utspillet. I løpet av fredagen ble stridsøksen tilsynelatende begravet. Anda legger ikke skjul på at den siste uken ikke har vært bra for partiet.

- Det er klart det ikke er bra, men samtidig er noe med å ta samling i bunn. Det kan føre folk sammen, og si at dette skal vi klare, sier han til Adresseavisen.

Målinger viser at Venstre for andre måned på rad er under sperregrensen på gjennomsnittet av ti nasjonale målinger

- Er bunnen nådd, Anda?

- Målingene er dårlige, men jeg er overbevist om at dette landsmøte vil vise at vi går sammen i flokk, og hjelper hverandre fremover omtrent som gjess, sier Anda.

Andas ja-liste

Og la frem følgende ja-liste av saker som angår velgerne:

Ja til storstilt jernbanesatsing og kollektiv satsing.

Ja til en skattepolitikk som gjør det lettere å være miljøvennlig.

Ja til EØS og frihandel for å hindre sentralisering.

Ja til vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ja til utflytting av statlige arbeidsplasser.

Ja til og omfordele til de svakeste i samfunnet.

Og avsluttet- nær sagt selvfølgelig – med Obamas motto.

- Jeg har lyst til å si «yes we can».

Og fikk latter og applaus tilbake.

Dette sa Trine Skei Grande i sin tale: Vil at "lærer" blir en beskyttet tittel

Frps Sivert Bjørnstad synger ut: - Jeg fatter ikke hvorfor hun rakker ned på oss i Frp, i stedet for å snakke opp sin egen politikk