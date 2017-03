39-åring frifunnet for å ha drept kamerat på Fosen

Saken oppdateres.

Fosen tingrett har frikjent den 39 år gamle mannen som var tiltalt for å ha drept sin kamerat i Bjugn 10. oktober fjor høst .

Mannen har i retten forklart at han handlet i nødverge da han slo med ett «kryss-slag» etter å ha blitt stukket med en biffkniv av avdøde Geir Åge Humstad (38).

- Handlet med nødvendig forsett

I dommen heter det at «Retten ser ikke grunn til å betvile tiltaltes forklaring og finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med nødvendig forsett.»

Retten mener videre at tiltaltes handlemåte må vurderes ut fra at han umiddelbart forut hadde blitt utsatt for et uventet og uprovosert knivangrep. Retten mener at handlingen til tiltalte var straffri og lovlig, og etter deres syn oppfyller handlingen vilkårene for nødverge.

Ser ikke bort ifra anke

Tiltaltes forsvarer, Jon Reidar Aae, har i ettermiddag vært i kontakt med den frikjente som har fått forkynt dommen.

- Jeg har hatt en kort samtale med min klient og han er naturligvis fornøyd og lettet, sier Aae til Adresseavisen.

- Full frikjennelse er jo det vi hele tiden har jobbet for.

Aae sier videre at han ikke ser bort ifra at påtalemyndighetene anker.

Ba om 12 års fengsel

Aktor i drapssaken, statsadvokat Kaia Strandjord, har tidligere lagt ned påstand om at den drapstiltalte 39-åringen måtte dømmes til 12 års fengsel . Hun mente under sin prosedyre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett.

Til Fosna-Folket fredag ettermiddag sier hun at hun tar dommen til etterretning.

- Ankespørsmålet vil bli vurdert, men der er det Riksadvokaten som er beslutningsmyndighet, påpeker hun.

