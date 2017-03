Tatt med 2376 liter øl

Saken oppdateres.

16. februar i år ble mannen stanset da han innførte store mengder alkohol fra Sverige til Norge. Under ransakelsen ble det funnet 2376 liter øl, 159 liter brennevin og 210 liter vin i varebilen mannen kjørte. Dette hadde han ikke meldt fra om til tollmyndighetene, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

LES OGSÅ: Tollerne fant tusenvis av liter sprit under appelsiner

Se hva Tollvesenet beslagla mest av i Midt-Norge i fjor

Fyllekjørte

Da saken gikk for retten la mannen alle kortene på bordet, og innrømmet å ha innført alkoholen. Han tilsto også å ha fyllekjørt den samme dagen som han ble stanset. Da det ble tatt en prøve av ham, ble alkoholkonsentrasjonen målt til 0,72 milligram per liter luft. Det tilsvarer 1,44 i promille, ifølge Samferdselsdepartementets grenseverdier for alkohol.

LES OGSÅ: Smugler sa han skulle til Trondheim med alkohol-lasten

Retten så på det som straffeskjerpende at mannen hadde kjørt i ruspåvirket tilstand over en lengre strekning. Han hadde også en passasjer i bilen. Siden mannen la kortene på bordet, kunne saken gå som en tilståelsessak i retten. Han fikk derfor fradrag i straffen.

LES OGSÅ: Stoppet sjåfør som kjørte vinglete - gjorde tidenes største alkoholbeslag på E14

Dømt til fengsel

Mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 60 dager i fengsel. I tillegg må han betale en bot på 5000 kroner. Han ble også fratatt førerkortet, og må være fotgjenger de neste fire årene og seks månedene.