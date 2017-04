Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter lørdag kveld at en bil har kjørt inn i en lyktestolpe i Granholtvegen i Vikhammer.

Det skal ikke ha blitt noe personskade, men føreren blåste over lovlig verdi. Politiet skriver videre at fører mistenkes for promillekjøring.

En kvinne i 20-årene blir nå tatt med av politiet for kontroll.

- Vi fikk beskjed om hendelsen fra meldere fra stedet, sier Ann Kristin Øie, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.