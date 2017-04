Steinras viste seg å være stein i veien

Saken oppdateres.

Steinraset i Ryssdalen viste seg å ikke være et ras, men stein i veien, opplyse Veitrafikksentralen.

Veien var aldri stengt, opplyser trafikkoperatør Anita Berglund hos Statens Vegvesen, Midt. Men på grunn av melding om at det hadde vært et steinras, ble det sendt en entreprenør ut for å rydde veien. Tilbakemeldingen fra entreprenør er at det var mindre stein som hadde rast ut i veien.

Veitrafikksentralen meldte om steinraset på Twitter klokka 17.07. Raset skal ha skjedd rett før kllokka 17 i Ryssdalen mellom Åfjord og Stokkøya. Entreprenøren kommer for å rydde veien.