Beboere isolert etter jordras i Snillfjord

Saken oppdateres.

Søndag ettermiddag gikk det et jordras på Malnesveien i Snillfjord skriver Avisa Sør-Trøndelag . Veien, som er kommunal, var i en periode helt stengt. Dette rammet noen få familier og hytteeiere i området.

Telefonkabel revet ned

- Veien er nå delvis åpnet slik at personbiler kan passere, sier Johan Arnt Ramvik ved teknisk avdeling i Snillfjord kommune til Adresseavisen.

Ifølge Ramvik gikk raset i 12-tiden. Tre timer senere var ryddearbeidet unnagjort.

- Raset har ikke skapt store problemer for noen av beboerne, men det tok med seg telefonkabelen, så dem som har fasttelefon får ikke brukt den nå, sier Ramvik.

Skyldes regn

Ramvik opplyser at det kommer geologer for å undersøke raset på mandag. Han sier også at det har vært mye regn i området den siste tiden.

- Det er nok det som har gjort at massen har løsnet. Geologene har fått tilsendt bilder av raset, så de har forsikret om at det skal være trygt å passere området nå.

Massen som ligger igjen fungerer ifølge Ramvik som en «fot» for raset.

- Det kan derfor skje at noe mer masse sklir ut når den blir fjernet, men det er ikke fare for at vi opplever noe stor-ras.