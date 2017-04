Gigantøvelse er Forsvarets hodepine

Saken oppdateres.

Problemstillingen er høyst aktuell i forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture neste år.

LES OGSÅ: Forbereder gigantisk Nato-øvelse i Midt-Norge

- Logistikken er en av de største utfordringene våre, medgir Ivar Olsbø, fra forsvarsstaben.

Han er ansvarlig for planleggingen av øvelsen fra norsk side.

Største på over tjue år

Sist uke var 80 offiserer fra Norge og andre Nato-land på plass i Midt-Norge for å jobbe med hvordan gigantøvelsen skal gjennomføres. Etter en samling på Luftkrigsskolen i Trondheim reiste de ut for å vurdere hvor «kampene» skal foregå. Målet var blant annet å finne ut hvor hovedkvarteret for selve øvelsen skal være, hvor pressesenteret skal ligge, hvor VIP-ene skal tas imot, hvor de store land- og amfibieoperasjonene skal skje, og hvordan flyplassene Ørland og Værnes skal brukes best mulig.

- Det vi vet så langt er at hoveddelen av øvelsen skal foregå i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. Etter denne uken tar de som er her med seg innspill tilbake for å jobbe videre med planene, sier Olsbø.

LES OGSÅ: Militærekspert: – Uklokt av Norge å støtte syriske opprørere

I tillegg til Norge vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland, på Island, og i Østersjøen.

Store styrker

Trident Juncture blir den største øvelsen i Midt-Norge på minst 15–20 år. Aktiviteten blir flere ganger større enn fjorårets store norske vinterøvelse, Cold Response. Nøyaktig hvor mange soldater som skal delta er fortsatt ikke klart, men Forsvaret planlegger nå ut fra at ca. 35 000 soldater, 135 fly og 70 skip, opplyser Olsbø.

LES OGSÅ: Forsvaret tapte arbeidsrettssak om vedlikehold av F-35

I tillegg til flytransport direkte til Midt-Norge er det aktuelt å bruke blant annet Vestbase i Kristiansund og havneanlegg i Oslofjorden til å ta imot tropper og utstyr. Den store utfordringen er å transportere tusenvis av soldater, utstyr og store mengder forsyninger vi havner, flyplasser, jernbane og landevei. Dette skal skje uten å ramme det sivile livet for mye. Derfor har også veimyndigheter, politi, landbruksmyndigheter og representanter for næringslivet vært med på møter for å diskutere hvordan det kan skje.

LES OGSÅ: Norge kjøper fem nye maritime patruljefly

- I øvelsesscenarioet blir Norge angrepet av en fiktiv motstander. Det er snakk om en artikkel 5-operasjon, med høyintensitets konflikt der Nato skal slå tilbake angrepet. Så for oss handler mye av øvelsen om å ta imot og få på plass forsterkningene, sier Olsbø.

Arrangeres av Nato

Det er formelt Nato som arrangerer øvelsen i månedsskifte oktober-november neste år. Norge er vertsnasjon. Olsbø forteller at det er Natos hovedkvarter i Napoli som formelt leder øvelsen.

For de besøkende styrkene vil det trolig også være krevende å operere i norsk klima, med fare for snø og frost, det som i etter Nato-begrepsbruk er «arctic conditions». Olsbø sier Norge derfor i forkant tilby å skolere instruktører fra landene som deltar, slik at styrkene skal være best mulig forberedt.

Her kan du lese Stein Arne Sæthers kommentar «Under ligger frykten for Russland», om de amerikanske soldatene som nå har Værnes som base for øving i Norge.

- Det er viktig for Norge at Nato-nasjoner øver her. Det betyr at de kjenner norsk klima og geografi. Samtidig lærer de å operere sammen med norske styrker, sier Olsbø.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter