- Jeg ble litt stressa og så ga jeg gass

Forrige lørdag gikk det et steinskred over riksvei 70 i Gråura , mellom Oppdal og Sunndal. Et stort opprydningsarbeid ble satt i gang for å kunne åpne veien igjen.

Lørdag formiddag kjørte Sander Lillebø og lillesøsteren fra Sunndalsøra til Oppdal for å rekke en dåp.

- Plutselig så jeg en stein falle ned i veibanen mellom min bil og mine foreldres bil, som kjørte foran meg. Det kom veldig brått på, sier han.

Her kan du se videoen som Julian (13) filmet av raset i Gråura da han og familien var på vei hjem til Oppdal

- Livsfarlig

- Jeg måtte bremse og styre unna. Jeg ble stressa, men måtte holde hodet kaldt. Jeg ga gass i tilfelle det skulle komme mer stein, sier han.

I passasjersetet satt lillesøsteren og ble vitne til dramaet. Han anslår at det skjedde like etter klokka 10.00.

- Steinen var kanskje 80 centimeter i bredden. Den var stor nok til å gjøre skade hvis den hadde truffet bilen. Det er jo livsfarlig når den kommer fra så stor høyde, mener Lillebø.

- Hadde den truffet soltaket, så hadde den mest sannsynlig gått rett igjennom, og det kunne blitt meget alvorlig, sier han.

Må kjøre tilbake

Foreldrene fikk også med seg at noe hadde skjedd, og stanset opp for å se hvordan det hadde gått med resten av familien.

- De merket steinsprut de også, og var selvsagt nervøse for hva som hadde skjedd med oss, forklarer Lillebø.

Senere på lørdag skal deler av familien tilbake til Sunndalsøra.

- Det kan nok hende at det blir aktuelt å kjøre rundt, og ikke gjennom Gråura, sier Lillebø.

Trafikkoperatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen opplyser at det fremdeles foregår en god del opprydningsarbeid i Gråura som følge av skredet forrige helg.

- Personer på stedet hadde fjernet steinen innen vår entreprenør kom dit. Det er fremdeles lysregulering på grunn av opprydningsarbeidet, og det vil være redusert fremkommelighet frem til 7. april, sier hun.

