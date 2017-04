Niåringer knuste ruter i bolighus

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokka 18.52 tirsdag kveld om at to unge gutter hadde knust flere ruter i et hus på Kvål.

- Et vitne så dette og meldte fra. Vitnet så også hvilken retning guttene gikk i etterpå, så vi har kontroll på guttene nå, sier operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Begge guttene var ni år gamle.

- De har knust noen ruter i en enebolig, vi er hjemme hos en av dem nå og snakker med foreldrene, sier Oseid.

Ingen var hjemme da hærverket fant sted, men huseieren kom hjem kort tid etterpå. Etter det politiet kjenner til er det ingen forbindelse mellom guttene og huseieren.

