Vigdis skrev dikt om dårlig vei

Saken oppdateres.

Adresseavisen har så langt fått inn omlag 800 meldinger om dårlige veier på vårt interaktive kart. Legg inn din melding her.

Vigdis Krovoll fra Oppdal sendte inn en rapport om veistandarden på fylkesvei 512 ved Nerskogen (se bilde over). Krovoll valgte å gjøre det på en poetisk måte:

Som alle andre betale vi skatt, men vi føle oss glemt dessverre.

I tjuetolv ble bildet her tatt, og no e det enda verre!

For hullan e djup, og det hoppe og sprett og det kjennes i ræva og nakken.

Vi tenke på bilen og kjøre i 40, men vi kjenne hver revne i bakken.

- Vi prøver å bruke humor, ellers kunne vi ikke bodd her! sier oppdalskvinnen humoristisk til Adresseavisen.

- Jeg kjører denne veien veldig ofte, og opplevelsen er som i diktet. Vi som bor her føler at vi har ventet lenge, selv om vi skjønner at det er mange som har dårlige veier, legger hun til.

Det er forøvrig mange flere som klager på denne veien.

- Veien er så dårlig at jeg har fått skjørbuk, tarmslyng, nyresvikt og brokk! hevder en innsender.

Fødselsframkallende veier og ironiske gatenavn

Selv om temaet er alvorlig nok, bruker mange humor for å beskrive tilstanden på veiene.

En kvinne hevder at å ha kommet et par år tidligere i overgangsalder fordi alle eggene er blitt ristet ut på en hullete veistrekning. Mange anbefaler forøvrig diverse hullete veier til å sette i gang fødsler.

En kvinne skriver tørt om boliggata si i Verdal at «Hadde det vært ett hull til, hadde veien vært ok.»

En annen kvinne skriver: «Sveitsisk ost skulle skamme seg over at den har mindre hull enn fv 861.»

En mann klager på Vegmesterstien i Trondheim:

- Trondheims mest ironiske gatenavn, mener mannen.

