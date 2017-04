Etter 200 meter langs stranda hadde de fylt opp en svartsekk med isopor og plast

Saken oppdateres.

På søndagsturen tok Anne Grete Hansen i et tak for et renere miljø. Utstyrt med en søppelsekk gikk hun langs stranda på Øysand i Melhus og ryddet med seg plast og søppel som har blitt skylt opp på stranda i løpet av vinteren.

- Skremmende

På bare 200 meter var søppelsekken helt full av plast og søppel.

- Det var så mye plast og rot på stranda. Vi snakket med mange der vi gikk, og noen som bor i området fortalte at de pleier å ha dugnad både ved stranda og lenger inne på land, forteller Hansen.

- Det har vært mye oppmerksomhet i nyhetene rundt plasten som går i oppløsning og blir til bittesmå fibre. Jeg synes det er skremmende at det går i blodet på fisken og etter hvert over i oss. Det var veldig mange isoporbiter, de går i oppløsning, og hvor blir det av dem, sier hun.

Hansen vil gjerne oppfordre andre til å plukke søppel langs veier, stier og strender når de er ute på tur.

- I tillegg til god samvittighet får man masse tøy og bøy - helt gratis, mener hun.

- Plasthvalen åpnet øynene til folk

Malin Jacob, prosjektleder i organisasjonen Hold Norge rent, sier at det aldri har vært så stor interesse for strandrydding som nå.

- Over hele landet, men spesielt Vestlandet, setter folk i gang strandrydding. I ryddeportalen vår er det så langt registrert 300 prosjekter, sier Jacob, som mener årsaken til dette er klar:

- Det er nok hvalen på Sotra som ble funnet med plastposer i magen. Jeg tror den bidro til at mange har fått øynene opp for dette problemet.

LES OGSÅ: – Vi har observert både plastposer og annet søppel helt ned til 2500 meters dyp, forteller forsker

Hun roser Hansens initiativ.

- Jeg synes det er helt fantastisk at noen bruker fritida på å rydde i nærområdet sitt. Å rydde marin søppel fra stranda, bidrar direkte til at det ikke kommer ut i havet igjen. Det er en kjempeinnsats, sier Jacob.

- Har du noen tips til dem som vil sette i gang med strandrydding?

- Å ta kontakt med sitt lokale avfallsselskap og høre om de kan ta imot søppelet. De kan også søke oss om refusjon hvis de får utgifter, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet deler ut 7,5 millioner mot marin forsøpling

Tirsdag var det registrert ni ryddeaksjoner i området Trondheim - Malvik, sju i Nord-Trøndelag, og 16 på Hitra og Frøya på ryddeportalen til Hold Norge rent.

Hold Norge Rent arrangerer hvert år den årlige strandryddedagen. I år foregår denne ryddeaksjonen 6. mai, og for første gang er det en nordisk strandryddedag

- Statsministeren skal bli med ut langs Oslofjorden, og miljøministrene i Norden skal ut på rydding 2. mai, forteller Malin Jacob.

LES OGSÅ: Vet du om en lekeplass eller en tursti som bør bli fikset?