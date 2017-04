Her dras vogntoget opp av elva

Saken oppdateres.

Like før klokken 08 onsdag morgen meldte politiet om at et vogntog hadde kjørt i elva på fylkesvei 701 på Storås.

Rundt tolv timer senere er vogntoget på veien igjen etter å ha blitt dratt opp av elva.

Veien åpnet

Veien var stengt i en liten periode etter at bilen hadde kommet seg på veien.

- Det er Falck som jobber på stedet. Det er fortsatt noe arbeid som gjenstår, sier operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen rundt klokka 20. Klokka 20:32 meldte Statens vegvesen at veien var åpnet igjen.

Sjåføren satt oppå bilen

Sjåføren som kjørte vogntoget krøp ut og satte seg oppå bilen for å vente på hjelp etter å ha kjørt i elva.

Ifølge operasjonsleder Kamilla Engen var han kald, men uskadd.

