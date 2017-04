- Jeg hørte et smell og et plask

Saken oppdateres.

- Da lemmen falt, hadde jeg tre akslinger på land og tre på lemmen. Heldigvis kom jeg meg på land, sier Kai Arne Sveine til Adresseavisen.

Kai Arne Sveine satt bak rattet i vogntoget som var på vei opp på land da lemmen på Brekstad ferjekai falt i vannet.

Sjåføren fra Lena på Toten kjører over ferjesambandet to ganger i uka.

- Jeg kjørte helt vanlig av ferja og hørte bare et smell da jeg kom utpå. Jeg bare fortsatte å kjøre da jeg kom inn på land, og da så jeg at ferja gjorde et hopp.

– Hva tenkte du hadde skjedd?

- Nei, jeg visste ikke. Men jeg så lemmen falt, og jeg hørte et plask da den falt i vannet, sier sjåføren til Adresseavisen.

- Hva tenkte du etterpå?

- Jeg tenkte ikke så mye på det, egentlig. Jeg tenkte mest på at jeg kom på land, sier Sveine.

En tilskuer filmet det hele - se video her.

Etterpå kjørte han bare videre, og sier at ingen stoppet ham for å snakke.

Han tenker derimot mer på bilføreren i personbilen som sto like bak ham på ferja.

- Jeg tenkte på hvordan han opplevde det. Han så mer av det enn jeg. Hvis han var med på rampa, ville det vært verre. Han sto inne i et hjørne bak meg og måtte vente litt. Jeg tenker at det var flaks, sier Sveine.

- Tenkte du mer på personbilsjåføren enn på deg selv?

- Ja, jeg gjorde det. Har ikke opplevd lignende tidligere. Men jeg tar det med fatning, jeg kom jo på land.

- Hva tenker du om å kjøre denne veien senere?

- Nei, en må bare kjøre. Jeg tenker ikke så mye på det. Skjedd er skjedd, sier Sveine sindig.

Han vil likevel følge med i nyhetene framover.

- Det blir spennende å høre hva de finner ut om årsaken, sier Sveine, som nå står på Hitra og venter på last. Etterpå kjører han videre til Oslo.

«Bare ta med ro, Rune»

Sveines sjef, Rune Høgseth i Høgseth transport, sier at Sveine ringte ham etter hendelsen.

- Han sa: «Bare ta med ro, Rune, alt i orden med meg.» Jeg trodde ikke det var så ille - før jeg fikk se videoen. Jeg ble nok mer urolig enn Kai Arne, sier Høgseth til Adresseavisen.

- Han sa at han var så glad at den personbilen som sto bak, ikke var så tett på, forteller Høgseth.

- Nei, det er skummelt. Vi er der ute stort sett to ganger i uka og henter fisk. Nå gikk det jo bra, heldigvis, sier transportøren som er basert i Akershus.

Ferjelemmen som ramlet av var festet med 40 bolter som i tillegg var sveiset fast. En full gjennomgang av hendelsen er nå i gang.

- Dette er noe vi aldri har opplevd i vår region noensinne. Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Roar Melum i Norsk lastebileierforbund sier at de forventer at man går gjennom kontrollrutinene.

- Dette kan ikke skje igjen, sier Melum.