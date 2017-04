Saken oppdateres.

Onsdag morgen falt ferjelemmen av da ferja lå til kai på Brekstad . Et vogntog hadde nettopp kjørt av ferja.

Her kan du se video av hendelsen.

Sikkerhetssjef Arvid Økland i Norled sier at selskapet og Statens vegvesen nå går gjennom hendelsen.

- Vi ser svært alvorlig på dette, sier Økland.

- Hva var det som skjedde?

- Fartøyet og Statens vegvesen lager nå en rapport. Jeg ønsker å ha litt mer fakta på bordet før jeg uttaler meg videre, sier Økland.

- En personbil like bak sto for tur til å kjøre over da lemmen falt. Var det mannskapet som fikk hindret bilen i å kjøre?

- Ja, det var det absolutt. Kapteinen sto på brua og så det som skjedde. Han var snar til å bakke ferja vekk fra lemmen. Mannskapet gjorde en veldig god jobb, sier Økland.

- Hvordan følger dere opp hendelsen?

- Nå vil vi avvente rapporten som blir skrevet fra Statens vegvesen og fartøyet. Utover det er det ikke satt i gang ekstra tiltak, sier Økland.

- Aldri opplevd lignende

Ferjelemmen ble reparert og rutesambandet var i vanlig drift fra onsdag kveld klokka 22.00. Eksperter på ferjekaianlegg fra Statens vegvesen var også på plass på Brekstad onsdag kveld.

- Dette er noe vi aldri har opplevd i vår region noensinne. Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Ferjelemmen som ramlet av var festet med 40 bolter som i tillegg var sveiset fast. Lemmen ble hentet opp fra sjøen og festet på samme måte.

- Våre eksperter samler nå all informasjon om hva som skjedde. Kaianlegget på Brekstad ble inspisert av oss for under ett år siden og ingen feil ble funnet. I inspeksjonene fremover vil vi ha ekstra fokus på dette punktet, sier Solvi.

Hun bekrefter at ferjeselskapet og Statens vegvesen nå arbeider sammen for å finne ut hva som skjedde.

- Vi anser anlegget som trygt nå. Ellers ville vi ikke satt på trafikken igjen, presiserer Solvi.

- Dette kunne gått veldig ille

Roar Melum, regionsjef i Norges lastebileierforbund, er rystet over hendelsen.

- Dette skal ikke skje. Det kjører en god del tunge kjøretøy over denne strekningen. Hadde lemmen falt mens hytta på bilen var over, kunne dette gått veldig ille. Vi har hatt englevakt, kommenterer Melum.

Han mener at det er betenkelig hvis en eventuell materialtretthet ikke har blitt avdekket gjennom kontroll.

- Vi må forvente at man nå går gjennom kontrollrutinene. For dette kan ikke skje igjen, mener Melum.

