Brann i enebolig i Rissa under kontroll

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokka 07:23 lørdag morgen at nødetater rykket ut etter melding om en brann i en enebolig i Rissa.

- Det er et hus som er i full fyr, sier vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen til Adresseavisen klokka 07.30.

Huseieren har meldt seg og er i god behold, melder politet på Twitter klokka 08:04.

- Vi har ingen indikasjoner på at noen var i huset da det begynte å brenne. Huseieren var selv utenbygds, sier innsatsleder på stedet, Hallgeir Stjern.

Litt før halv ni sier brannmester Per Ivar Lysholm at brannen er under kontroll.

- Den siste meldingen vi har fått fra våre folk på stedet er at brannen er under kontroll og at huset har begynt å falle sammen. Det var overtent da vi kom, så det er store skader på huset, sier Lysholm.

