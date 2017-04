Saken oppdateres.

Mildt, grått og vått. Det blir starten på påska for trønderne - og verst blir det i Nord-Trøndelag.

Vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt kan ikke love godvær i palmehelga.

- Det blir mye nedbør i helga. Fra lørdag ettermiddag til søndag kveld er det ventet 80-110 mm, og det er ganske mye. Vi får også en del sørvestlig vindretning med stiv kuling på kysten, i perioder vil det være sterk kuling, forteller Berge.

Sludd og snø

Ifølge værvarselet vil snøgrensa stige i løpet av lørdagen, og på kvelden vil det regne opp til 1000 meter. På indre strøk i Trøndelag meldes det imidlertid om lite nedbør.

- Fra søndagen vil det bli kjøligere og snøgrensa vil gå nedover. Fra mandag vil det bli sludd og snø i Trøndelag. Dere får altså et gradvis kaldere vær fra søndag kveld og utover, sier Berge.

Også på mandag meldes det om perioder med stiv kulig langs kysten. Først på tirsdag kveld er det ventet at vinden avtar.

- Sol innimellom bygene

- Er det ingen utsikter til sol her?

- Når det går over til bygevær tirsdag, vil det bli et lettere skydekke som kan gi sol innimellom bygene i det minste. På onsdag kan det hende det blir bare oppholdsvær, men det kan også hende det vil bli noe nedbør. Det er ikke lett å gi sikre prognoser for resten av påska nå, fastslår Berge, og legger til:

- Det blir ingen langvarig finværsperiode i påska slik varselet ser ut nå. Det er lavtrykksaktivitet i hele Skandinavia, og det er usikkert hvor og når det kommer nedbør. Det kan komme en dag som er fin, men det er usikkert når. Vi har ingen sikre prognoser framover, sier meteorolog Haldis Berge.

