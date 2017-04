Flyndrefest for oterfamilien

Saken oppdateres.

Én flyndre hver ble fangstresultatet på palmesøndag for de unge oterne som holder til i fjæra ved Bernt B. Lein på Sjøsiden på Brekstad.

- De dukker ofte opp i fjæra 50 meter nedenfor huset vårt, særlig ofte kommer de når det flør, forteller Lein, som foreviget festmåltidet.

Det var Fosna-Folket som først omtalte saken.

Effektive jegere

Fra huset sitt har han ofte kunnet observere oterfamilien på fem. I det siste har imildertid fem blitt til tre, og Lein regner med det er fordi de tre ungene nå er store nok til å klare seg selv.

- Det er ikke måte på hvor flinke jegere de er blitt. I dag kom først den ene opp med ei stor flyndre, og jeg trodde den var nok mat for alle tre. Men så kom nummer to opp med sin egen flyndre, og like etter nummer tre. De er effektive jegere, sier Lein.

Komkurranse fra ørn

Men av og til får oterne konkurranse fra andre dyr om godsakene.

- Ørna er også interessert i fangsten. I går var det tre havørn her - én på berget og to i lufta, forteller Lein.

Dyrelivet på Sjøsiden er det ingen ting å si på, med andre ord.

- Veldig artig. det er første året vi bor her, og på den tiden har vi også sett rådyr og elg - til og med en elg som gikk ut i sjøen for å bade, humrer Lein.

Kan ta stor fisk

Oteren kan pare seg året rundt, og føder som regel to eller tre unger. De er svømmedyktige etter to-tre måneder, og da har de fått sin vanntette pels. Ungene blir hos hunnen fra et halvt til ett år. I denne tiden lærer de effektiv byttefangst. Oterene i vill tilstand kan bli opp mot 15 år gamle.

Oterens diett består i hovedsak av fisk, krepsdyr, muslinger, amfibier, fugler, smågnagere og haredyr. Noen steder er fisk hovedretten, andre steder muslinger og krepsdyr. Det har blitt påvist at europeisk oter kan ta fisk på opp mot ni kg.