Vinmonopolet oppbemanner til påskeaften

Vinmonopolet holder i år for første gang åpent på påskeaften etter at alkoholloven ble endret i 2014. Likevel tror de ikke det vil påvirke hvor mye de selger i påsken.

- Det vi opplevde da vi holdt åpent sist nyttårsaften var at salget ble som en helt vanlig lørdag. Salget fordelte seg heller litt utover uka, slik at det store trykket uteble, og køene ble mindre. Det var riktignok en litt spesiell jul om vi sammenligner det med årets påske. Det er nå i påsken færre arbeidsdager. Derfor er vi også litt usikre på hvilken effekt det kan ha på salget. Vi tar utgangspunkt i at det verken øker eller synker nevneverdig, så får vi heller se på tallene i ettertid, forklarer pressesjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl.

Økt salg før påske

Dagene de selger mest før påske er allerede unnagjort. I uka før påske selges det nemlig rundt 2,1 millioner liter av forskjellige typer drikkevarer, nesten én million liter mer enn i ei vanlig vinteruke.

- Det er da vi for alvor merker at påsken begynner å nærme seg. Fredag i uka før påske er den største salgsdagen, sier Nordahl.

Oppbemanner til påskeaften

De fleste butikkene til Vinmonopolet kommer til å ha flere på jobb de neste dagene, selv om det ikke er ventet de store endringene i salgsvolum.

- Det oppbemannes nok de fleste stedene, men det er mest sannsynlig stor forskjell på by og bygd. Spesielt fjellkommuner med mange hytter merker tradisjonelt større aktivitet i selve påskeuka, mens det i byene blir roligere, da de fleste reiser bort i høytiden. Også ut mot kysten kan det hende man merker en effekt, der det enkelte steder kanskje går an å gjøre klar hytte og båt til sommeren, sier Nordahl.

Alle Vinmonopol i Trøndelag er gjennom påsken åpne på påskeaften fra klokken 10.00 til 15.00.