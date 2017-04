Tolv fikk forenklet forelegg ved Ulsberg

Saken oppdateres.

Elleve sjåfører fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort, én fikk for håndholdt mobilbruk og én sjåfør ble anmeldt fordi han hadde for mange prikker til å få forelegg.

Operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt sier politiet har fokus på påsketrafikken nå.

- Det har sett bra ut til nå, men jeg synes det er nedslående med tolv forenklede forelegg for fart. Den høyeste farten som ble målt var 77 km/t i 60-sonen, sier Oseid.

Hun forteller at politiet har en del kontroller i forbindelse med påska, både planlagte og fordi det kommer inn tips.

