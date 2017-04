Forventer rekordpåske for mobildatabruk i Trøndelag

Saken oppdateres.

Alle de tre mobilnettselskapene i Norge spår nye rekorder for mobildatabruk denne påsken.

50 prosent opp

Statistikken til Telia viser at mobildatatrafikken i Trøndelag allerede har økt med 50 prosent denne uken.

- Om vi sammenligner statistikken så langt med samme tidspunkt de to forhenværende ukene er økningen på 50 prosent. På en av våre basestasjoner som tar trafikk fra blant annet Levanger og Steinkjer ser vi så mye som 80 prosent økning i bruken av mobildata, forteller kommunikasjonsrådgiver i Telia, Kristian K. Fredheim.

Et lite geografisk område viser imidlertid stikk motsatt tendens.

- Det er selvfølgelig i Trondheim sentrum. Ifølge våre tall ser det helt klart ut som om trønderne har tatt seg fri fra kontoret og dratt bort fra sentrum i påsken. I tillegg levnes det liten tvil om at Telia-kunder i Trøndelag både surfer og streamer i store mengder, selv når de er på hytta, sier Fredheim.

Været påvirker databruk

Ice.net er Norges tredje største tilbyder av mobilt bredbånd og har spesialisert seg på god dekning for hyttefolk både på fjellet og langs kysten.

- Vi ser allerede nå at vi ligger an til et rekordforbruk av data. Sammenlignet med påsken i fjor en det snakk om en stor økning, sier administrerende direktør Eivind Helgaker.

- Spiller været noen rolle for bruken av mobildata?

- Ja. Både været og tidspunktet for påsken er med på å avgjøre hvordan trafikken utvikler seg. Når været er fint så bruker folk nettet mindre. Vi ser også at trafikken sprer seg mer med tanke på kyst og fjell. Med dårlig værvarsel så holder flere seg hjemme og færre drar ut til kysten, forklarer Helgaker.

- Hva bruker folk mobildata på?

- Video og strømmetjenester er det som overlegent drar mest trafikk. Det har vært en kontinuerlig økning hver eneste påske de siste fem årene, forteller ice.net-direktøren.

Flere har 4G-telefon

Ifølge Telenor er nå 72 prosent av alle telefoner i mobilnettet en 4G-mobil. Det har ført til at også Telenor setter nye rekorder på løpende bånd.

- Datatrafikken i Telenors nett lå i mars på 45 prosent over nivået i mars 2016. Med utbyggingen av 4G-nettet og utbredelsen av 4G-telefoner så setter vi datarekord måned etter måned, sier dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen.

- Hva er det som drar opp mobiltrafikken mest?

- Det er de store sportsbegivenhetene. Rekorden til nå var ski-VM i Lahti hvor Marit Bjørgen virkelig var i storslag. Men vi forventer også en mobildata-topp i påsken. Det samme gjelder for pinsen og under Melodi Grand Prix.

- Hva med strømming av video, tv-serier og filmer?

- Det er ti apper og webtjenester som utgjør nærmere 60 prosent av all datatrafikk i Telenors mobilnett. Facebook og YouTube står for til sammen 27 prosent av totaltrafikken. Netflix har en trafikkandel på nesten fire prosent på mobil og er spesielt populært på kvelder og i helger. Slik blir det helt sikkert i påsken også, tror Amundsen.

