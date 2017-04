Karpe Diem-konsert kostet mann 10 000 kroner

Saken oppdateres.

Det var like før onsdag ble til skjærtorsdag at en 20 år gammel oppdaling skal ha skallet en ordensvakt som var på jobb ved Oppdal kulturhus. Rap-duoen Karpe Diem hadde konsert og mannen skal ha vært så beruset at han ble bedt om å forlate stedet. Det gikk han ikke umiddelbart med på og skal ha delt ut en skalle til en ordensvakten. Voldsepisoden førte til at vakta begynte å blø, men han skal ha sluppet fra det uten alvorlige skader.

Ifølge lokalavisa Opp.no ble den unge mannen ilagt en bot på 10 000 kroner.

– Det var en meget angrende ung mann som ble fraktet på celle på lensmannskontoret, sier politibetjent Geir Stenkløv til Opp.no .

Etter å ha vært på cella en stund fikk mannen skyss hjem. Politiet måtte håndtere flere slåsskamper etter konserten, skriver avisa.

Samlet 1200

Karpe Diem-konserten samlet 1200 personer i kulturhuset. Arrangementet var vellykket, ifølge opp.nos dekning, og det ble en «dampende het aften» for de fremmøtte. Avisa Opdalingen var også på plass og kunne melde om en konsert som var godt likt blant yngre publikum, men som også fungerte for «de som pusher 50».

