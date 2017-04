Så mye koster det deg å smugle over grensa

Saken oppdateres.

Påskehelga nærmer seg med stormskritt, og mange trøndere trekker over grensa for å nyte høytiden. Den store påskeutfarten gjør at tollvesenet oppbemanner for å hindre at det blir tatt inn ulovlige mengder varer til Norge.

- Trafikken øker i hele Trøndelag i disse dager, og derfor har vi flere på jobb. Vi vil gjennomføre vanlige stikkprøver, samt følge med på kameraer der vi har det, forklarer avdelingsleder for grensekontroll i Midt-Norge, Hilde Pettersen Ruud.

LES OGSÅ: Sjekk øl-beslaget på Storlien

Flere beslag

Hun har ingen formeninger om hvor mye de kommer til å beslaglegge denne påska, men forteller at det smugles mer enn tidligere.

- Vi har ikke gått ut med noen statistikk ennå, men tallene viser foreløpig at det er en økning i antall beslag og mengde vi beslaglegger i første kvartal sammenlignet med fjoråret, sier Pettersen Ruud.

Bøtene

Men hva koster det deg egentlig om du blir stoppet med ulovlige mengder på grensa? I verste fall blir man politianmeldt for smugling, men opp til et visst nivå får man et forenklet forelegg, en form for ei bot.

LES OGSÅ: Stadig flere trøndere drar på harrytur til Storlien

For at tollvesenet skal kunne utstede et forenklet forelegg må en eventuell overskridelse av kvotegrensene oppdages på stedet. Det vil med andre ord si at det er ved grensepassering, i tollen på en flyplass eller ved ilandstigning fra en ferje fra utlandet man kan få bot. Tollmyndigheten kan likevel forfølge en smugler på såkalte ferske spor, for så å stoppe vedkommende ved et senere tidspunkt. En overskridelse oppdaget ved et senere tidspunkt enn ved grensepassering kan ikke straffes med et forenklet forelegg.

Varene som er ulovlig ført inn i landet beslaglegges også ved utstedelse av et forenklet forelegg. I tabellen under finner du satsene for bøtene:

Inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold over 22 til og med 60 volumprosent Forenklet forelegg Til og med 1 liter 400 kroner Til og med 2 liter 800 kroner Til og med 3 liter 1.600 kroner Til og med 4 liter 2.500 kroner Til og med 5 liter 3.400 kroner Til og med 6 liter 4.500 kroner Til og med 8 liter 7.000 kroner Til og med 10 liter 9.500 kroner

Inntil 20 liter drikk med alkoholinnhold over 7 til og med 22 volumprosent Til og med 2 liter 400 kroner Til og med 4 liter 800 kroner Til og med 6 liter 1.600 kroner Til og med 8 liter 2.500 kroner Til og med 10 liter 3.400 kroner Til og med 12 liter 4.500 kroner Til og med 16 liter 7.000 kroner Til og med 20 liter 9.500 kroner

Inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold over 2,5 til og med 7 volumprosent Til og med 10 liter 400 kroner Til og med 20 liter 800 kroner Til og med 30 liter 1.600 kroner Til og med 40 liter 2.500 kroner Til og med 50 liter 3.400 kroner Til og med 60 liter 4.500 kroner Til og med 80 liter 7.000 kroner Til og med 100 liter 9.500 kroner

Inntil 2000 sigaretter, sigarillos eller sigarer Til og med 400 400 kroner Til og med 600 800 kroner Til og med 800 1.600 kroner Til og med 1.000 2.500 kroner Til og med 1.200 3.600 kroner Til og med 1.600 6.100 kroner Til og med 2.000 8.600 kroner

Inntil 2000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk Til og med 500 gram 400 kroner Til og med 750 gram 800 kroner Til og med 1.000 gram 1.600 kroner Til og med 1.250 gram 2.500 kroner Til og med 1.500 gram 3.600 kroner Til og med 2.000 gram 6.100 kroner

Inntil 80 kg kjøttvarer Til og med 10 kg 400 kroner Til og med 20 kg 800 kroner Til og med 30 kg 1.600 kroner Til og med 40 kg 2.500 kroner Til og med 60 kg 4.500 kroner Til og med 80 kg 6.500 kroner

Drivstoff Til og med 100 liter 400 kroner Til og med 200 liter 800 kroner Til og med 400 liter 1.600 kroner Til og med 500 liter 2.500 kroner Til og med 600 liter 3.400 kroner