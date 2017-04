Tre personer i arrest etter natten

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter i 1-tiden i natt at en mann i slutten av 30 årene blir anmeldt, da han ikke etterkom politiets pålegg om å dempe musikken. Noe senere i 1-tiden var det en mann i slutten av tenårene som kastet flasker på kjøretøy i Kyrksæterøra.

- Vi fikk melding om at de ønsket politiet til stedet. Vi hadde allerede en patrulje der i forbindelse med en annen fest, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm hos politiet i Trøndelag.

Mannen vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og skadeverk.

Bæring av kniv

Like før klokka tre meldte politiet at en mann i starten av 30-årene ble innbrakt og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg i sentrum av Trondheim. Like etter var det en beruset mann i 40-årene som blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted i Trondheim sentrum. Han fikk også pålegg om å dra hjem.

Knust Busskur

I 3-tiden har politiet kjørt til et knust busskur i Lisbeth Nypans veg.

- Vi hadde fått beskrivelse av en bil, men den var ikke veldig detaljert. Og vi lyktes ikke med å finne den, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm.

Mistanke om promille

I 4-tiden meldte politiet om mistanke om kjøring med promille på Ugla. Og en mann i 40-årene ble innbrakt.

Nå på morgenkvisten har en mann i 20-årene blitt funnet liggende ute på Kolstad. Han var beruset, klarte ikke å ta vare på seg selv, og er nå innbrakt til arrest.