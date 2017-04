Se våpnene folk har hatt liggende hjemme

Saken oppdateres.

1. mars ble det innført et tre måneder langt våpenamnesti i Norge. Det innebærer at folk kan levere inn eller få registrert sine uregistrerte og ulovlige våpen hos politiet uten å risikere straff.

- I løpet av mars fikk vi inn 166 ulike våpen og 71 kilo med ammunisjon fra hele Trøndelag. Men vi tror fortsatt det er mer der ute, sier seksjonssjef for forvaltning Siw Hind ved Sentrum politistasjon.

Flest hagler

Fordelingen av typer innleverte våpen er slik: 82 hagler, 68 rifler, 4 revolvere og 12 pistoler. I tillegg er 84 hagler blitt etterregistrert slik at eierne kunne få med seg våpenet lovlig hjem igjen.

Ulovlig våpenbesittelse kan straffes med bøter og fengsel i opptil to år. I grovere tilfeller er strafferammen opptil seks års fengsel.

Mye våpen i dødsbo

- I for eksempel dødsbo finnes det nok mange våpen. Vi må minne folk på at om de skal beholde slike våpen er de registreringspliktige. Ulovlige våpen utgjør en risiko for samfunnet. Alle er heller ikke egnet til å eie våpen, for eksempel voldelige eller psykisk syke personer, sier Hind.

- Hvem er det som kommer med våpen?

- Det er ofte godt voksne personer som har med seg uregistrerte våpen som stammer fra dødsbo. Dette er gjerne eldre våpen fra en tid da det ikke var registreringsplikt, eller automatiske våpen som stammer fra siste verdenskrig. Vi håper folk kjenner sin besøkelsestid. Det er mange arvinger som ikke har ordnet opp med våpnene fra dødsbo. De må ta kontakt med oss, oppfordrer Hind.

Amnesti i to måneder til

Myndighetene gjennomførte også våpenamnestier i 2003/2004 og i 2008. Under disse amnestiene ble det innlevert henholdsvis 35 000 og 7000 skytevåpen.

Innleverte våpen og ammunisjon sendes først til Kripos før alt senere blir destruert. Våpenamnestiet varer til 31. mai.

