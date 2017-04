Vil styrke beredskapen til Røde Kors

Saken oppdateres.

- Arbeiderpartiet vil styrke den lokale redningstjenesten for å bedre beredskapen. Mer penger og større inkludering av frivilligheten i det øvrige beredskapssystemet er viktig for å gi folk trygghet til fjells og til havs, sier stortingsrepresentant for arbeiderpartiet Karianne Tung.

Ap-politikeren mener Røde Kors og andre frivillige organisasjoner gjør en kjempeinnsats for at vi skal både skal føle oss trygge, og få hjelp når vi trenger det.

- Spesielt viktig nå

- Spesielt er denne beredskapen viktig i påska, når tusenvis av nordmenn spenner på seg skiene og tar fatt på skiturer både høyt og lavt, sier Tung.

Hun er sikker på at frivillige i Røde Kors og andre organisasjoner sparer samfunnet for store utgifter og skaper en trygghet for mange som ikke lar seg måle i penger.

- Frivilligheten representerer en av Norges viktigste redningsressurser til lands og til sjøs. Det er viktig at de har gode og forutsigbare vilkår knyttet til sitt bidrag. Arbeiderpartiet ønsker derfor å styrke tilskuddet til de frivillige i redningstjenesten,noe vi også tidligere har foreslått. Spesielt i distriktene utgjør frivilligheten en viktig del av den samlede beredskapen. De bør derfor inkluderes i trening og debrief med lokalt politi, sier Tung.

Beredskapsavtaler

Slike forslag tas selvfølgelig imot med jubel hos Røde Kors:

- For oss er det viktig å få på plass beredskapsavtaler med kommunen, sier Marit Fossen som er daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

I det ligger hvem som gjør hva i små og store kriser av de som utfører redningstjenester.

- Slik avtaler er kjempeviktige for oss, sier Fossen.

- Er det så vanskelig å få til?

- Nei, det skal ikke være det, men kommunene er vant til at vi alltid stiller opp. Vi ønsker hjelp av politikerne for å få dette på plass, sier Fossen.

Store verdier

Når det gjelder penger er hun klar på at det er behov i forhold til kurs, trening og materiell.

- I 2016 bidro Sør-Trøndelag Røde Kors sine 18 hjelpekorps med over 88 000 tjenestetimer for å sikre den lokale samfunnsberedskapen. De frivillige bisto blant annet med mannskap i 36 søk- og redningsaksjoner, og rykket ut på 60 henteoppdrag for å hente syke og skadde i terrenget. Påsken er den desidert mest hektiske perioden. Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det 25 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn (SSB). Tar man med uregistrerte timer og utgifter knyttet til drift og nødvending utstyr, blir summen betydelig større, sier Fossen.

Hun håper også at arbeidsgiverne til de frivillige kan bidra med å lønne mannskap som tar seg fri fra jobb for å utføre oppdrag for Røde Kors, kan lønne dem helt eller delvis.