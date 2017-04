Savnet skiløper funnet i Trollheimen

Saken oppdateres.

- Mannen dro ut på en treningstur fra Jøldalshytta i Trollheimen tidligere i dag. Avtalen var at han skulle komme tilbake senest klokken 16. Ved 18.30-tiden meldte pårørende han savnet, forteller Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Et søk ble igangsatt med både politi, Røde Kors og Norske Redningshunder. Politiet opplyste at de gikk gjennom løypenettet meter for meter for å finne mannen.

Like etter klokken 21.30 melder politiet at han er funnet.

«Savnede ble funnet av Røde Kors nordvest for Gjevilvatnet, hvor han hadde tatt seg inn på ei hytte etter å ha gått seg vill. Sliten, men ok », heter det i meldingen.

Ved 21.15-tiden meldte politiet at søket ble avgrenset til området hvor mannen ble funnet etter tips fra turfolk og etterretningsarbeid.

Treningstur

Mannen skal ha vært på Jøldalshytta sammen med slektninger. Mannen skal ifølge Volden ikke være kjent godt i området.

- Vi vet ikke hvor han skulle gå, bare at han skulle være tilbake klokken 16. Han var kledd for en treningstur, og har ikke utstyr for noen langvarig fjelltur, sier Volden.

Letemannskapene søker nå i løypenettet som går fra Jøldalshytta. Hovedredningssentralen er også varslet, og de gjennomfører nå sporing av mobiltelefonen.

- Han har med seg mobil, men det er så som så med dekning i dette området. De pårørende som er på hytta har forsøkt å ringe han, uten resultat, påpeker Volden.

Bra vær

Han sier at været er bra i området.

- Vi prøver nå å utnytte dagslyset. Vi tror dette skal gå bra, bare vi klarer å lokalisere han, sier Volden.

Han sier at mannen skal være kledd i en rød skidress.

Røde Kors ble varslet av politiet og har åtte skuterpatruljer som deltar i søket.

- Nå holder vi på å samle oss, og det opprettes kontakt mellom politiet og våre folk som er kommet til plassen, sier distriktsleder Tor Rambraut i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Jøldalshytta er en av turistforeningens hytter i Trollheimen. Vert Karl Ove Mærk forteller at det er gode værforhold søndag kveld.

- Det er såvidt under null grader og nesten vindstille. I dag har det vært en kjempefin dag, med mange gjester, sier han.

Han forteller at flere skuterpatruljer har vært innom hytta og nå er på vei ut i området.