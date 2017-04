Skiløper savnet i Trollheimen

Saken oppdateres.

- Mannen dro ut på en treningstur fra Jøldalshytta i Trollheimen tidligere i dag. Avtalen var at han skulle komme tilbake senest klokken 16. Ved 18.30-tiden meldte pårørende han savnet, forteller Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Både politi, Røde Kors og Norske Redningshunder deltar nå i søket etter mannen.

Mannen skal ifølge Volden ikke være kjent godt i området.

- Vi vet ikke hvor han skulle gå, bare at han skulle være tilbake klokken 16. Han var kledd for en treningstur, og har ikke utstyr for noen langvarig fjelltur, sier Volden.

Røde Kors

Røde Kors ble varslet av politiet og har åtte skuterpatruljer som deltar i søket.

- Nå holder vi på å samle oss, og det opprettes kontakt mellom politiet og våre folk som er kommet til plassen, sier distriktsleder Tor Rambraut i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Det er politiet som koordinerer søket.

- Vi vet i utgangspunktet at vedkommende skal ha gått fra Jøldalshytta. Det alt vi vet nå, sier Rambraut.