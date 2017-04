Saken oppdateres.

- Det eneste stedet hvor det er antydning til kø er ved Klettkrysset i retning Trondheim, sier trafikkoperatør Magnus Storrø hos Statens Vegvesen i 17.30-tiden mandag.

Han sier at det også er mange biler som skal med ferjene på Flakk-Rørvik-sambandet, men at det ser ut at folk ikke må stå over avganger.

På E6 i Okstadbakken i Trondheim og på motorveien inn fra Stjørdal er det derimot langt mellom bilene, opplyser Storrø.