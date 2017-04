Tatt i 90 km/t i 60-sone sør for Oppdal

UP: Ved Hegra i 70 sone har UP gjennomført laserkontroll. 5 forenklet forelegg på fart. Høyeste målt i 91 km/t. 1 FF for bruk av mobil.

Saken oppdateres.

Ni personer er tatt i fartskontroll i Oppdal.

Mellom klokken 15 og 18 mandag hadde politiet en fartskontroll på E6 ved Driva sør for Oppdal. Det endte i syv forenklede forelegg og to anmeldelser. Den ene anmeldelsen kom for en person som ble tatt i 90 kilometer i timen i 60-sonen, den andre anmeldelsen gjelder en som ikke vedtok forelegget.

Kan bli flere kontroller

- Vi er ikke overrasket over at det ble ni reaksjoner på en slik dag som i dag. Jeg vet ikke helt hvor stor trafikk det var, men vi sto på en veldig aktuell plass med tanke på at det er andre påskedag og hjemfart, sier operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.

Hun sier de «så langt» bare har hatt denne ene kontrollen.

- Men folk må ikke se bort ifra at det kan bli flere kontroller i løpet av kvelden. Utrykningspolitiet og patruljer er ute på veiene, sier Metlid.

UP ute flere steder

Ved Hegra i Stjørdal i Nord-Trøndelag har Utrykningspolitiet (UP) også gjennomført laserkontroll, der i en 70-sone.

- Fem forenklet forelegg på fart. Høyeste målt i 91 km/t. Ett forenklet forelegg for bruk av mobil, skrev politiet på Twitter mandag ettermiddag.

Også i Sunndal i Møre og Romsdal har UP vært ute:

- Trafikkontrollresultat i 80-sone ved Fale: Fem forenklede forelegg for fart, høyeste 108 kilometer i timen, melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter.