Fotgjenger påkjørt på Orkanger

Saken oppdateres.

Politiet fikk klokken 10.25 melding om at en kvinnelig fotgjenger er påkjørt ved kjøpesenteret Amfi på Orkanger.

- Personen er tatt med inn til legevakta på Orkanger og blir behandlet der. Vedkommende ble brakt dit av en forbipasserende, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt.

Like før klokken 11.30 melder politiet om at kvinnen er lettere skadd. Hun har smerter i hodet, og blir kjørt til St. Olavs Hospital for en nærmere undersøkelse.

Høyem opplyser at det var en eldre sjåfør som traff fotgjengeren. Påkjørselen skjedde i et fotgjengerfelt, og førerkortet til bilføreren er beslaglagt, opplyser politiet på Twitter.

Det er ingen mistanke om ruskjøring.