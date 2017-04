Traff bil etter å ha kjørt i feil kjøreretning på E6

Saken oppdateres.

Politiet fikk klokka 16.50 fredag ettermiddag melding om et mindre trafikkuhell på E6 sør for Melhus sentrum.

- Det forekom en speil mot speil-hendelse etter at en bil kom over i motsatt kjøreretning, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

- En annen bilist på stedet fikk stanset bilføreren som kjørte i galt felt, slik at den kom over i riktig kjøreretning. Deretter forsvant den aktuelle bilen fra stedet før vår patrulje var kommet frem.

Kimo opplyser at politiet ikke har kommet i kontakt med føreren, og at bilen ikke skal ha hatt synlig registreringsnummer.

En vogntogsjåfør sier til Adresseavisen at det var han som fikk stanset bilen som kom kjørende på feil side av midtdeleren. Han sier at det var en eldre mann som satt i bilen.

Vogntogsjåføren sier at bilen som lå like foran ham prøvde å svinge unna, men at det likevel ble et lite sammenstøt.

- Jeg blinket med lysene og stilte meg slik at jeg sperret veien, sier mannen, som ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Den eldre sjåføren skal da ha rygget inn på en gruslomme og snudd bilen.

- Det var et under at det gikk såpass bra, sier vogntogsjåføren.