Vil bruke 1,5 milliarder på støytiltak på Ørlandet

Saken oppdateres.

1 320 millioner av disse skal brukes på tiltak som reduserer støyen for omgivelsene utenfor flystasjonen, mens 218 millioner skal brukes på støytiltak inne på flybasen.

Det skal også bygges 12 hangarer for F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Dette vil koste 2,26 milliarder kroner.

Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

- Dobling av aktiviteten

- Utbygginga av Ørland flystasjon som hovudbase for F-35-flya innebærer nesten en dobling av aktiviteten med kampfly sammenlignet med i dag, samtidig med at F-35-flya gir mer støy enn F-16-flyene. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre støytiltak på Forsvaret sin egen bygningsmasse inne på Ørland flystasjon, og gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom i støysonene utenfor selve baseområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i pressemeldingen.

Klare våren 2020

Hver hangar som bygges skal ha plass til to F-35 fly.

- Bygging av hangarer for F-35 er et svært viktig prosjekt for etableringen av kampflybasen på Ørland og anskaffingen av F-35 som Forsvaret sitt nye kampfly. Det vil gi en trygg og effektiv håndtering av fly på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier Eriksen Søreide.

Hangarene vil stå klare senest våren 2020, for at skiftet frå F-16 til F-35 kan gå som planlagt.

Tre faser

Regjeringen har nå bedt Stortinget om å godkjenne tiltakene.

Det er regnet med et behov for støyreduserende tiltak på inntil 47 bygninger inne på flystasjonen.

Prosjektet med å gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom er delt inn i tre underprosjekt: