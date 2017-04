Fortsatt vinter i Trøndelag, i alle fall frem til torsdag

Saken oppdateres.

Aprilvær sier noen. Ustabilt. Fire årstider på en og samme dag. Slik har det vært i helgen og slik blir det utover i den siste uken i april. Ifølge Metereologisk institutt kan vi vente oss mer snø- og sluddbyger utover søndagen, men bygeaktiviteten vil avta mot kvelden.

Det vil holde seg hvitt

- Vi må nok regne med en og annen byge fortsatt, og det vil bli hvitt for bygene kommer som snø de fleste steder. Mandag og tirsdag vil det bli skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men lave temperaturer med nattefrost, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik. Det er et lavtrykksbelte i Norskehavet som fører til polarbygeluft hele veien langs kystområdene og som gjør at vi fortsatt vil få en kald og rufsete værtype.

LES OGSÅ: Friluftsliv er glede, men kan være farlig

Mildere mot helgen

Det vil altså være nødvendig med vinterlig bekledning noen dager til.

- Onsdag blir det også skyet og nedbør med den samme kjølige luftmassen. Mot slutten av uken er det ventet mer oppholdsvær, noe sol og en mildere værtype med temperaturer opp mot 10 grader, sier Livik.