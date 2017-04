Skjøt bjørn fra helikopter i Selbu

Saken oppdateres.

I samarbeid med et kommunalt skadefellingslag avlivet Statens naturoppsyn mandag bjørnen som har holdt til i Selbu siden før påske.

Frode Aalbu, regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn Sør-Trøndelag, opplyser at avlivingen skjedde ved Øråsen cirka klokken 12.30.

- Ingen dramatikk

- Vi fant spor etter bjørnen mandag morgen, og fulgte lenge disse til fots. Da terrenget ble brattere, måtte helikopteret overta jakten, sier Even Bjørnes i Statens naturoppsyn.

Fra de fikk øye på bjørnen og frem til den ble skutt, tok det åtte-ti minutter, anslår Bjørnes.

Bjørnen ble til slutt skutt fra helikopteret.

- Det var en veldig kort jaging, og absolutt ingen dramatikk, sier Bjørnes, som sier de var åtte til ti stykker som deltok i jakten.

Tillatelse til å felle én bjørn

Miljødirektoratet har gitt Selbu og Tydal tillatelse til ekstraordinær felling av én bjørn . I forrige uke måtte helikopterjakten etter bjørnen avsluttes på grunn av dårlige lysforhold .

- Vi har sett flere elgkadavere som bjørnen har tatt fra helikopteret, sier Bjørnes.

50 meter unna bjørnen

I fjor sommer ble det gjort flere observasjoner av bjørn i Selbu, og sauebønder opplevde høye tapstall som følge av rovdyr.

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad (Ap) har uttalt til NRK at kommunen har hatt uvanlig stor bjørneaktivitet i vår, og at det er sett spor helt ned til hyttebebyggelsen.

For to uker siden ble det observert tydelige spor etter bjørnen ved Øråstjenna i Flora. Jan Otto Tuset oppdaget sporene i nærheten av hytta si.

Gårdbruker Jan Magnar Lien fikk også et nært møte med bjørnen. Etter at han var ferdig med fjøsstellet og på vei inn i huset sitt for halvannen uke siden, oppdaget han bjørnen bare 50 meter unna .

