Væpnet politiaksjon på skole i Trondheim

Væpnet politi rykket ut til en skole i Trondheim mandag morgen. De hentet med seg en av skolens elever.

La ut bilder av våpen

Operasjonsleder Bjørn Handegard sier at bakgrunnen er en trusselsituasjon, som de ønsket å holde en lav profil på.

- Det ble lagt ut bilde av våpen i sosiale medier, med trusler om at det kunne skje noe, kanskje i morgen, sier Handegard.

Han beskriver truslene som veldig vage, og eleven som la ut bildene skrev ikke at vedkommende selv skulle gjøre noe.

Politiets forebyggendegruppe fikk melding om saken klokka 9.37.

Politiet dro hjem til eleven som la ut bildene, og til skolen. Det viste seg at eleven var på skolen, og politiet tok eleven med seg.

- Eleven er på politihuset og snakker med forebyggendegruppen nå, sier Handegard.

Ifølge en tipser var det fem politibiler på skolen. Foreldre fikk også melding via Meldeboka om at skolen hadde fått en trusselmelding, og at elever og ansatte var trygge.

- Skal ikke ha ment det alvorlig

Saken blir fulgt opp videre av politiets forebyggendegruppe ettersom eleven er mindreårig. Eleven forklarer seg i formiddag for forebyggendegruppa, med foreldrene til stede. Mye tyder så langt på at det ikke lå alvor bak truslene.

- Truslene skal visstnok ikke ha vært alvorlig ment fra elevens side, opplyser Kirsten Bergstrøm ved operasjonssentralen.

