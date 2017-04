GPS og sambandsutstyr stjålet fra Røde Kors

Saken oppdateres.

Mandag og tirsdag morgen ble det oppdaget innbrudd hos Røde Kors i Malvik og Selbu. Det opplyser Røde Kors i en pressemelding.

Sambandsutstyr, GPS-apparater og førstehjelpsutstyr er stjålet fra lokalene. Politiet er involvert og innbruddene blir anmeldt, ifølge organisasjonen.

- Nødvendig for beredskapen

- Det er både trist og fortvilende at vi mister dette utstyret, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors i pressemeldingen.

Det opplyses videre at det er stjålet utstyr som er høyst nødvendig for beredskapen i distriktet og de lokale hjelpekorpsene.

- I verste fall mangler våre mannskaper nødvendig utstyr dersom de nå må rykke ut på søks- eller redningsaksjoner, sier Fossen.

Overfor Adresseavisen sier den daglige lederen at de nå undersøker om det er gjort flere innbrudd.

- Det er sendt ut varsel til alle hjelpekorpsene om å undersøke dette, men enn så lenge er det bare Selbu og Malvik som er rammet. Vi vet også at det ikke har vært innbrudd hos Røde Kors i Trondheim, sier Fossen.

Har tilgang på nødnettet

- Hvordan ble innbruddene oppdaget?

- Dette er hus som de frivillige bruker om de skal gjøre en jobb eller ha et møte. Det var i forbindelse med dette at det ble oppdaget at noen hadde kommet seg inn, sier hun.

Røde Kors har tilgang til det digitale nødnettet, som også politiet benytter seg av. Om det er slikt sambandsutstyr som er stjålet - det har ikke Hoel Fossen oversikt over foreløpig.

- Men utstyret vårt er lagret etter de rutinene vi har og gjort så utilgjengelig som mulig, sier hun.