Dette bildet kan bevise fenomenet i Hessdalen

En lysende kule som kaster lys ned på bakken, 30 meter over bakken i Hessdalen. Dette er motivet på bildet som forsker Bjørn Gitle Hauge fra Høgskolen i Østfold presenterte for forskere i Wien 25. april.

Det var NRK Trøndelagsom først omtalte saken.

- Utrolig

Fenomenet ble fanget opp av forskerteamets feltkameraer i september i 2015. Bildet er ikke offentliggjort før nå.

- Hva er det vi ser på bildet?

- Det vi ser er at Hessdalsfenomenet dukker opp 100 meter framfor oss. Vi har et helautomatisk kamerasystem som overvåker. Lukkertiden er fem sekunder. Da dukker plutselig dette bildet opp. Og vi ser dette utrolige; at det lyser opp bakken under seg, sier Hauge til Adresseavisen, og fortsetter:

- Vi har hørt denne historien gått i dalen, at det lyser opp bakken, og folk har ristet på hodet. Nå har vi nok en gang bekreftet dette, som mange har latterliggjort, sier Hauge.

Hessdalen i Sør-Trøndelag har lenge vært kjent for merkelige observasjoner på himmelen. Mange har ment at det er UFO-er som er sett i fjellbygda, mens flere forskere mener det er et spesielt lysfenomen.

Bjørn Gitle Hauge og professor Anna-Lena Kjøniksen ved Høgskolen i Østfold tok med seg bildet til generalforsamlingen i den internasjonale forskerkongressen European Geosciences Union i Wien.

Kongressen har mange tusen foredragsholdere, som alle må godkjennes av en faglig komité. De presenterte bildet tirsdag kveld. Hauge, som gikk ut fra NTH i Trondheim i 1988, har forsket på Hessdalsfenomenet i 20 år.

- Dette bildet er tatt på veldig kort avstand. Det er ikke mer enn 100 meter fra der vi hadde kamerautstyr.

Bildet er tatt fra Skarvan i Hessdalen.

- Dårlig nytt for UFO-folket

- Tror du dette bildet kan bringe dere nærmere å finne ut hva fenomenet er og hvorfor det oppstår?

- Vi har fått bilder fra samme sted før. Dette kan tenkes å være «fødestedet», altså stedet der fenomenet oppstår. Det andre er at dette er veldig dårlig nytt for UFO-folket, for dette er ingen flygende tallerken, sier Hauge til Adresseavisen.

- Vi ser hva dette er - det er en sammentrykt kule, med diameter på en halv meter, som lyser med styrke som tilsvarer cirka en 100 watts lyspære. Det er en lysende sky, sier Hauge.

Han har også en teori om en mulig årsak:

- Det kan være ladet aerosol som kan være årsaken, altså fine partikler av fuktighet som er elektrisk ladet. Det forekommer sjelden, men vi vet at det forekommer andre steder i verden.

Forskerteamet har søkt om å få sette opp en semipermanent forskningsstasjon i området der bildet er tatt. De har fått tillatelse fra nasjonalparkstyret, men før det kan skje, må saken godkjennes av Holtålen kommune.

