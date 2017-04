Lensmannskontor forblir stengt på ubestemt tid

Saken oppdateres.

Lensmannskontoret i Melhus ble stengt for henvendelser uten avtale fra publikum tidligere i år, skriver Trønderbladet. Årsaken er den omfattende etterforskningen etter at Råger Holte ble funnet drept i hjemmet sitt 25. januar. Både lokalt politi og Kripos er involvert i etterforskningen. En mann fra Mehus er varetektsfengslet.

Lensmann Monica Brækken sier nå til Trønderbladet at kontoret trolig ikke blir åpnet igjen for spontane henvendelser.

I stedet må folk ta kontakt på telefon først.

- Folk når oss på telefon, og de får et tidspunkt å forholde seg til i stedet for å måtte vente på Melhus lensmannskontor når de kommer dit. Vi kan gjøre avtaler om at de kan komme til lensmannskontoret hvis det er behov for det, sier Brækken til Trønderbladet.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter