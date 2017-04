Bombegruppa har klarert lasten ved Røros lufthavn

Saken oppdateres.

Like før klokken 21.30 meldte politiet at bombegruppens undersøkelse ikke har «avdekket funn av noe som truer sikkerheten på flyplassen» og at flyplassen går tilbake til normal drift.

- Det er ikke noe som truer sikkerheten der nå, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.

- Vi ønsker ikke å si noe om selve pakken, annet enn at lasten er klarert og at den skal fraktes videre med fly fra Røros. Bombegruppens metoder går vi ikke inn i detalj på.

Må gjøre videre undersøkelser

- Vi kan bekrefte at utstyr i sikkerhetskontrollen ga indikasjoner på at det fantes sprengstofflignende materiale i frakt som skulle sendes ut av lufthavna. Det var denne indikasjonen som gjorde at vi iverksatte vår krisehåndteringsplan, sier Gudbrand Rognes, lufthavnsjef ved Røros lufthavn.

- Hva stoffet var har vi ikke noen kommentar til på nåværende tidspunkt. Vi vil derimot undersøke videre hvorfor vi fikk utslag i sikkerhetskontrollen vår.

Rognes sier at dagens hendelser viser at de tar sikkerheten på alvor.

For oss går sikkerhet foran alt, og ved slike utslag skal vår krisehåndteringsplan iverksettes uansett.

Morgenfly stadig kansellert

- Vi vil åpne flyplassen igjen ganske raskt, opplyser Rognes.

Likevel er morgendagens flyavgang til Oslo, som etter planen skulle ha lettet 06.35, kansellert.

- Dette ruteflyet går dessverre ikke. Det er sterkt beklagelig, og vi oppfordrer reisende til å ta kontakt med sitt flyselskap for å få informasjon om alternative avganger.

Et Widerøe-fly fra Oslo som skulle landet på Røros i kveld klokken 19.20 ble også kansellert, som følge av evakueringen.

Rørosbanen tilbake i drift

Rørosbanen ble i ettermiddag stengt fordi jernbanelinjene går innenfor den oppsatte sikkerhetsradiusen .

Klokka 21.34 meldte politiet på Twitter at banen nå er tilbake i normal drift.

Tilkalt fra Oslo

Ifølge Adresseavisens journalist på stedet, ankom politiets bombegruppe Røros like etter klokka 20.00 torsdag kveld.

De ble kalt inn til Røros fra Oslo i forbindelse med at det er blitt funnet spor av sprengstoff på en pakke i sikkerhetskontrollen på lufthavnen i ettermiddag.

LES OGSÅ: At vi på lille Røros får en slik beskjed, er ikke hverdagskost

Bombehunder

De ble fraktet med to militærhelikopter og landet rundt 300 meter unna terminalbygget. Utstyr er blitt lastet av helikoptrene og to bombehunder ble også observert.

Brann- og redningsetater samt politi og ambulansevesen er på stedet med store mannskaper.

Spor av sprengstoff

Det var klokka 14.30 at lufthavnledelsen kontaktet politiet angående funn av spor etter sprengstoff på en pakke. Politiførstebetjent Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor opplyser at det ble oppdaget under en rutinekontroll i sikkerhetskontrollen på lufthavnen

- Slike funn utløser sikkerhetstiltak som blant annet medfører evakuering av terminalen. Et Widerøe-fly som skulle til Oslo ble innstilt og passasjerer og all betjening ble evakuert, sier Unsgård.

Rognes bekreftet torsdag ettermiddag at lufthavnen er stengt og ansatte og flypassasjerer er evakuert. Siste person skal ha blitt evakuert klokka 15.55.

Like før klokka 17.00 var sikkerhetssonen rundt terminalområdet på 300 meter.

I kontakt med avsender

Ifølge Engen kjenner politiet til både sender og mottaker av lasten.

- Vi er i kontakt med dem nå, og vi kjenner også til innholdet i lasten, sier Engen.

Operasjonslederen kan ikke si noe om hvor lang tid undersøkelsene av lasten vil ta.

- Vi har dessverre ikke noe oversikt over det nå.