Gir fortvilet arbeidssøker intervjumulighet og tips til jobb

Saken oppdateres.

- Kjære arbeidsgiver, vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb, og ikke få et eneste positivt svar?

Det skrev «fortvilet arbeidssøker» i et leserinnlegg til Adresseavisen .

Innlegget er svært mye lest. En av dem som har lagt merke til innlegget er Mikal Køteles Sunde. Han driver Midt-Norge Forsikring, og tilbyr kontakt til arbeidssøkeren.

- Vi jakter flere dyktige medarbeidere fra august og vil gjerne tilby denne personen et intervju hos oss, om vi er interessant for han eller henne, skriver Sunde i en epost til Adresseavisen.

Han sier at om arbeidssøkeren ikke synes at jobben er interessant, tilbyr han gjerne råd til hvordan man kan skille seg ut i mengden av søkere.

- Hva slags jobb utlyser dere?

- Det er selgerjobber i forbindelse med et nytt salgssenter vi skal ha i Trondheim.

Sunde sier at de ikke driver med telefonsalg, men kontakter både bedrifter og privatpersoner hjemme for å ta en vurdering.

- I en slik type jobb er det mange egenskaper som ikke kommer fram på en CV. Erfaring trenger ikke å bety noe for om du er riktig i jobben, sier Sunde til Adresseavisen.

- Det er klart at en søknad sier mye hvis den er god, men ikke alle evner å skrive gode søknader som skiller seg ut. Mitt beste tips er: Vis tydelig at du er sulten på jobben. Ring og spør om søknaden er mottatt, og møt gjerne opp personlig. Det kan aldri slå feil å vise interesse, sier han.

- Hvem legger du merke til i søknadsbunken?

- Det er enten de som stikker seg ut gjennom en veldig god søknad og CV, eller engasjement og pågangsmot som gjør at de skiller seg ut. Hvis det skinner gjennom at søknaden er masseprodusert, og at søkeren ikke vil ha akkurat denne jobben, blir man som arbeidsgiver mer forsiktig med å kalle inn til intervju, sier han.

LES OGSÅ: Emilie er én av tusen som vil ha sommerjobb på et hurtigruteskip

Glad for å få respons

- Noe av grunnen til at jeg skrev, var at arbeidsgivere skulle legge merke til det. At det er noen som har lagt merke til det, er jo veldig bra, sier arbeidssøkeren, som nå får formidlet Sundes kontaktinformasjon.

Hun er utdannet innen kontor og administrasjon, og opplever at det er forholdsvis få tilgjengelige jobber, og at det er mange små deltidsstillinger.

Hun jobber nå deltid med noe som ikke er relevant for utdanningen hennes.

- Sunde sier at om jobben hos dem ikke er interessant, gir han gjerne tips om hvordan du kan bli lagt merke til i massen av søkere. Er det noe du kan tenke deg?

- Det hadde vært kjempefint, sier hun.

Tidligere i år skrev en mann på 44 år et leserinnlegg om sin jobbjakt. Han fikk i ettertid flere jobbtilbud fra arbeidsgivere som tok kontakt.

Nav-leder Sølvi Margrethe Dahlen ga da følgende råd til arbeidssøkere:

- Om mulig, vær mobil også geografisk.

- Vær en aktiv arbeidssøker. Snakk med bekjentskaper, fortell at du er på jobbsøk.

- Besøk nav.no , registrer deg der med en god CV. Det handler om å drive strukturert og aktivt jobbsøk, også utover de stillingene som alle finner på Nav.no, Finn.no, Adresseavisen og andre media.

LES OGSÅ: Slik får du en sommerjobb